Petrolíferas e Defesa ganham em Wall Street com ataque à Venezuela

O resultado da sessão indica que o Dow Jones valorizou 1,23%, o alargado S&P500 progrediu 0,64% e o tecnológico Nasdaq progrediu 0,69%.

Durante a sessão, o Dow superou pela primeira vez os 49 mil pontos.

A bolsa recebeu com entusiasmo o rapto de Maduro, no sábado, numa operação militar noturna em Caracas e os planos divulgados depois por Donald Trump para dirigir o país sul-americano e controlar a sua indústria petrolífera.

E justamente as principais petrolíferas estiveram entre as ganhadoras do dia, com a Chevron a valorizar 5,11%, a ConocoPhillips 3,54% e a ExxonMobil 2,32%. A SLB, que presta serviços nas jazidas de petróleo e gás, `disparou` 12%.

Da mesma forma, as empresas de defesa tampem ganharam com as novidades, com a Norhtrop Grummn a ganhar 4,11% e a Lockheed Martin 2,76%.