PIB britânico cresceu 0,6% no segundo trimestre

Entre abril e junho, os serviços, motor da economia britânica, cresceram 0,8%, mas o setor industrial caiu 0,1% e a construção também registou uma queda de 0,1%, indicou o ONS.

A diretora de estatísticas da instituição, Liz McKeown, disse que a economia "cresceu fortemente durante dois trimestres, após a debilidade económica observada na segunda metade do ano passado".

"O crescimento nos três meses foi liderado pelo setor de serviços, com a investigação científica, a informática e os serviços jurídicos com bom desempenho", acrescentou.

McKeown referiu ainda que o crescimento em junho ficou inalterado, com uma queda no setor dos serviços, devido à fraqueza do comércio a retalho, mas que foi compensada por um aumento na indústria transformadora.

Após a divulgação dos dados do PIB, a ministra das Finanças, Rachel Reeves, afirmou que o Governo trabalhista "não tem ilusões quanto à dimensão do desafio" herdado após "mais de uma década de baixo crescimento económico e de um buraco negro de 22 mil milhões de libras [23,2 mil milhões de euros] nas finanças públicas".

"É por isso que fizemos do crescimento económico a nossa missão nacional e estamos agora a tomar decisões difíceis para corrigir as bases, de modo a podermos reconstruir o Reino Unido e melhorar a situação em todo o país", acrescentou.

A economia do Reino Unido está a recuperar depois de ter entrado em recessão técnica ao acumular dois trimestres consecutivos de contração no final de 2023, com o PIB a diminuir 0,1% entre julho e setembro e 0,3% entre outubro e dezembro do ano passado.

Os dados do PIB foram divulgados um dia depois de o ONS ter comunicado que o índice de preços no consumidor (IPC) do Reino Unido subiu de 2%, em junho, para 2,2%, em julho, o primeiro aumento do ano.

No início deste mês, o banco emissor inglês baixou as taxas de juro pela primeira vez em mais de quatro anos, de 5,25% para 5%, por considerar que a inflação no país estabilizou.