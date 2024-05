Plano e Orçamento dos Açores para 2024 aprovados na Assembleia Regional

Os dois documentos, que foram votados em separado na Assembleia Regional Legislativa, na cidade da Horta, na ilha do Faial, após quatro dias de discussão, tiveram a mesma votação final global: 23 votos a favor do PSD, cinco do Chega, dois do CDS-PP e um do PPM, um voto contra do BE e 23 abstenções do PS, uma abstenção do deputado da IL e outra do parlamentar do PAN.

Das cinco propostas de alteração apresentadas pelo PS ao Orçamento da região, quatro foram rejeitadas por maioria e uma foi aprovada por unanimidade, que prevê que "não pode resultar uma diminuição da verba afeta à ação `Recuperação e requalificação do Hospital do Divino Espírito Santo`" de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, que foi afetado por um incêndio no dia 04 de maio.

Foi também aprovada por unanimidade a proposta de PSD, CDS-PP, PPM e Chega que prevê, relativamente ao hospital de Ponta Delgada, que "o montante a receber, por transferência, do Orçamento do Estado, atinge o valor de 398.883.285,00 euros".