Plenário da CCPJ coopta por maioria Luísa Meireles para o cargo de presidente

Segundo uma nota publicada no ´site` da CCPJ, a decisão foi tomada durante uma reunião plenária realizada hoje de manhã.

"A investidura em funções terá lugar em breve, em data ainda a agendar", indica ainda a nota.

A escolha do novo presidente da CCPJ arrastou-se durante aproximadamente um ano, depois de os três nomes levados anteriormente a votação terem ficado empatados com quatro votos a favor e outros tantos contra, num plenário composto por oito membros jornalistas - metade designada pelos jornalistas e outra metade pelos operadores do setor.

Em junho, os representantes dos jornalistas reafirmaram, em comunicado, o "compromisso inicial" de manter um jornalista à frente daquele órgão, no ativo ou reformado, embora com formação de jurista, enquanto os representantes dos patrões defendiam que deveria ser um jurista.

Na altura, os representantes dos jornalistas defenderam que "o órgão que regula uma classe profissional deve ser liderado por alguém que conheça, entenda e viva a profissão que rege".

Consideraram também que a prioridade era "lutar pelo reforço da dignidade da CCPJ, resistindo a tentativas de intromissão que ponham em causa a sua independência".

Licenciada em Direito, Luísa Meireles foi advogada durante 10 anos e é jornalista há mais de 35 anos. Atualmente é diretora de informação da Lusa.