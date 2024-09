Plenário para parecer do CES às Grandes Opções deve decorrer em outubro

Luís Pais Antunes esteve hoje a ser ouvido no parlamento sobre o parecer do CES à Conta Geral do Estado (CGE) de 2022, tendo referido, a propósito do parecer às GO2024-2028, que este ainda não lhe chegou, salientando, por isso, que não pode "agendar plenários antes de outubro".

O presidente do CES notou, contudo, que o processo está a decorrer com normalidade, e que os pareceres do Conselho Económico e Social sobre a Grandes Opções "acabam sempre por cair em outubro", tendo em conta os prazos previstos.

Os `timings` com que trabalha o CES levaram Pais Antunes a considerar que há "alterações urgentes" a fazer no enquadramento legal do organismo, para que possa ser acionado mais cedo relativamente aos procedimentos na definição de políticas públicas.