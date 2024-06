PM da Moldova aponta início de negociações com a UE como dia histórico

As conversações da Moldova com o bloco de 27 países foram iniciadas numa conferência intergovernamental no Luxemburgo.

Ao chegar ao local, o primeiro-ministro moldavo, Dorin Recean, descreveu o acontecimento como "um dia histórico para a Moldova em tempos historicamente significativos para a Europa".

Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em 2022, a vizinha Moldova tem enfrentado várias crises que por vezes suscitaram receios de que o país também possa estar na mira de Moscovo.

"Estamos muito afetados pela guerra brutal da Rússia na Ucrânia, e estamos a ajudar-nos uns aos outros nas questões de segurança, mas também na adesão à Europa e continuaremos a fazê-lo", disse Recean aos jornalistas, poucas horas depois do lançamento das negociações de adesão.

A UE iniciou hoje também negociações de adesão com a Ucrânia na terça-feira, uma década depois de as tropas russas terem tomado a Península da Crimeia para dissuadir Kiev de se aproximar do Ocidente, parte de uma cadeia de acontecimentos que colocou os dois vizinhos no caminho da guerra.