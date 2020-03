PM defende transição para sociedade digital que não deixe ninguém para trás

Foto: Estela Silva - Lusa

António Costa participou esta manhã na terceira Conferência do Fórum Permanente para as Competências Digitais, na Alfândega do Porto. No discurso, o primeiro-ministro defendeu uma transição para a sociedade digital sem "deixar ninguém para trás".