PM timorense nomeia ministro Agio Pereira interlocutor nas discussões sobre Greater Sunrise

Agio Pereira irá atuar como "interlocutor nas discussões com Steve Bracks, na qualidade de representante especial da Austrália para o desenvolvimento do Greater Sunrise", para "facilitar a comunicação, transmitir informação e ajudar a construir um entendimento entre os dois governos".

"O desenvolvimento do Greater Sunrise é uma prioridade estratégica para Timor-Leste, com o objetivo de construir os alicerces de uma economia sustentável e proporcionar benefícios sociais e oportunidades ao povo timorense", salienta o Governo timorense.

Localizado a 150 quilómetros de Timor-Leste e a 450 quilómetros de Darwin, o projeto Greater Sunrise tem estado envolto num impasse, com Díli a defender a construção de um gasoduto para o sul do país e a Woodside, segunda maior parceira do consórcio, a inclinar-se para uma ligação à unidade já existente em Darwin.

O consórcio é constituído pela timorense Timor Gap (56,56%), a operadora Woodside Energy (33,44%) e a Osaca Gás Australia (10%).

O acordo de fronteira marítima permanente entre Timor-Leste e a Austrália determina que o Greater Sunrise, um recurso partilhado, localizado a 150 quilómetros de Timor-Leste e a 450 quilómetros de Darwin, terá de ser dividido, com 70% das receitas para Timor-Leste no caso de um gasoduto para o país, ou 80% se o processamento for em Darwin.

Para tentar ultrapassar o impasse, o consórcio de exploração determinou a realização de um estudo sobre o desenvolvimento daquele campo de gás, que será elaborado pela empresa Wood PLC.

O estudo vai focar-se no desenvolvimento, processamento e comercialização do gás a partir de Timor-Leste ou da Austrália e avaliar qual opção beneficiará mais o povo timorense e deverá ser conhecido ainda este ano.