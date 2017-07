Política laboral da Altice leva PT à primeira greve em dez anos

RTP 21 Jul, 2017, 08:34 / atualizado em 21 Jul, 2017, 08:41 | Economia

O início da greve foi assinalado com uma concentração de trabalhadores em frente à sede da PT, em Picoas, Lisboa.



Participaram cerca de 40 pessoas, entre os quais trabalhadores e dirigentes de estruturas sindicais. Os funcionários estão contra a transferência de trabalhadores para outras empresas dos grupos Altice e Visabeira.

Reportagem de Olívia Santos - Antena 1

“Despedimento encapotado”

c/ Lusa

Cento e cinquenta e cinco trabalhadores foram transferidos mas existem cerca de 200 que neste momento não têm funções atribuídas na empresa. Um dos trabalhadores transferidos falou com a Antena 1, pedindo para não ser identificado.Depois de 25 anos ao serviço da operadora, será agora transferido para a Sudtel. Apesar da mudança repentina continuará no mesmo posto de trabalho, a fazer o mesmo serviço.Não sabe a quem reportará, mas sabe que perderá direitos, nomeadamente o seguro de saúde. Desconfia que ainda poderá ser pior depois, não sabendo qual a viabilidade de uma nova empresa, que depende quase totalmente da Altice.O líder da CGTP condena a transferência de mais de 150 trabalhadores da PT Portugal para empresas do grupo Altice e Visabeira, considerando tratar-se de uma "situação inadmissível" e que é um "despedimento encapotado".O dirigente sindical marcou presença no arranque da greve geral de 24 horas dos trabalhadores da PT Portugal junto à sede em Lisboa"Quando os trabalhadores têm problemas é nossa obrigação estar do lado deles", disse aos jornalistas, acusando a Altice de ser um "grupo económico com uma história muito triste" e que "tem uma malapata com a lei".Arménio Carlos assinalou que "em cerca de dois anos de presença em Portugal a Altice já pagou coimas superiores a 110 mil euros à Autoridade para as Condições do Trabalho” e que em França já pagou vários milhões."O Governo tem que intervir", considerou, rematando que "esta transferência não é mais do que um despedimento encapotado".Também Jorge Félix, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Portugal Telecom, acusa a Altice de querer transferir "de forma unilateral e abusiva" cerca de uma centena e meia de trabalhadores da PT Portugal para empresas do grupo Altice e Visabeira.Esta é a primeira greve dos trabalhadores da operadora de telecomunicações em mais de dez anos.Pelas 13h30, os trabalhadores da PT Portugal provenientes de todo o país vão concentrar-se em Picoas, junto à sede da empresa. Seguem depois em marcha até à residência oficial do primeiro-ministro.O protesto ocorre poucos dias depois de o grupo Altice ter anunciado que chegou a acordo com a espanhola Prisa para a compra da Media Capital, dona da TVI, numa operação avaliada em 440 milhões de euros.A greve levou a PT Portugal a ativar os “devidos planos de contingência”, segundo informação prestada à agência Lusa por fonte oficial da operadora. A Lusa questionou que planos são esses, não tendo obtido esclarecimentos adicionais.