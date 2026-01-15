Portal de viagens chinês Trip.com cai mais 20% em bolsa face a investigação antimonopólio

As ações da companhia caíram 19,65% até ao fim da sessão matinal na Bolsa de Valores de Hong Kong, atingindo o valor mais baixo dos últimos seis meses.

Na quarta-feira, a Administração Estatal para a Regulação dos Mercados (SAMR) da China revelou que está a investigar a agência digital por alegado abuso de posição dominante.

O regulador explicou que o caso, fundamentado na lei antimonopólio do país, centra-se em suspeitas de condutas monopolistas decorrentes do abuso da posição dominante de mercado por parte da Trip.com, embora não tenha fornecido mais detalhes sobre as infrações alegadas.

Em comunicado, a empresa confirmou ter recebido a notificação oficial por parte da SAMR e adiantou que irá "cooperar ativamente com a investigação" e "cumprir integralmente os requisitos regulatórios".

A Trip.com acrescentou que todas as operações continuam a decorrer com normalidade e que continuará a prestar serviços aos utilizadores e parceiros.

O grupo, que também está cotado nos Estados Unidos, indicou ainda que trabalhará em conjunto com outros atores do setor para "construir um ambiente de mercado sustentável", segundo o comunicado divulgado através dos seus canais oficiais.

A investigação à Trip.com soma-se a uma série de ações levadas a cabo pelos reguladores chineses nos últimos anos contra grandes plataformas digitais, em casos como os da Alibaba, Meituan ou Tencent, no contexto de um reforço do controlo sobre práticas anticoncorrenciais, abuso de posição dominante e concentração de poder de mercado na economia digital do país.