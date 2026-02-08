Porto de Mós tem cerca de cinco milhões de euros de danos em espaços e edifícios públicos

Em declarações à Lusa, o presidente da Câmara de Porto de Mós, Jorge Vale, indicou que, apesar de o levantamento dos danos continuar a ser feito pelo município, "uma estimativa por alto" aponta que os estragos causados em espaços e estruturas públicas estejam na ordem dos cinco milhões de euros.

Além disso, "mais de 200 pessoas manifestaram prejuízos nas suas habitações e também uma série de empresas, ligadas quer à indústria, quer aos serviços, tiveram prejuízos", acrescentou.

No sábado, devido à passagem da depressão Marta por Portugal continental, o número de clientes da E-Redes sem energia elétrica em Porto de Mós "aumentou de uma forma mais ou menos significativa", passando de 750 para cerca de 1.800, apesar de algumas situações já terem sido resolvidas.