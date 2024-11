Porto de Setúbal recebe material militar em trânsito para a Ucrânia - fonte portuária

Segundo a mesma fonte, que pediu anonimato, elementos envolvidos na operação de transporte terrestre dizem tratar-se de "equipamento militar diverso, proveniente dos Estados Unidos, que tem como destino final a Ucrânia", no âmbito da ajuda militar do ocidente àquele país invadido pela Rússia em fevereiro de 2022.

Contactada pela agência Lusa, fonte oficial da Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra (APSS) não revelou qualquer informação sobre a operação de descarga do navio, que está a decorrer no terminal portuário da Sadopor, em Setúbal.

A edição de hoje do jornal regional O Setubalense, com base na informação disponível no site Marine Traffic, adianta, no entanto, que o navio Endurance transporta "carga reservada diretamente aos militares dos Estados Unidos da América" e que terá partido no dia 5 de outubro do porto de Beaumont, no Texas, nos Estados Unidos da América.

De acordo com o mesmo jornal, O Endurance chegou no final do mês de outubro ao porto de Vlissingen, nos Países Baixos, de onde saiu, no dia 1 de novembro, com destino ao porto de Setúbal.

Fontes não oficiais do porto de Setúbal disseram à agência Lusa que o equipamento militar a bordo do Endurance vai ser transportado por mais de 300/400 veículos pesados de transporte de mercadorias, de empresas nacionais e estrangeiras, muitos dos quais parqueados nas imediações da infraestrutura portuária de Setúbal.