Porto do Funchal com 11 navios de cruzeiro e um veleiro na passagem de ano

"É o culminar de um ano excelente, em que voltamos a atingir máximos ao nível de movimento de passageiros e no número de escalas de navios de cruzeiro", refere a presidente da APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, Paula Cabaço, em comunicado.

A operação nesta passagem de ano será coordenada pela Direção de Operações Portuárias e Segurança dos Portos da Madeira.

De acordo com a APRAM, durante o dia, enquanto as condições meteorológicas permitirem, vão decorrer operações com baleeiras para a vinda de passageiros a terra dos navios Bollete, Spirit of Adventure, Ambience e Santa Maria Manuela, que estão em fundeadouro.

Já os navios AIDAbella, Mein Schiff Relax e Marella Voyager vão ficar atracados no interior do porto, sendo que o Mein Schiff Relax sai para fundeadouro às 17:30.

Na baía, em fundeadouro, vão estar também o Spirit of Discovery, o Artania, o Arcadia, o Mein Schiff 7 e o Mein Schiff 3.

"Além de algumas alterações nos horários de chegada e partida, as previsões de mau tempo estiveram na origem do cancelamento da vinda do navio Silver Muse, que faria esta quarta-feira a escala inaugural na Madeira", refere a APRAM.

No total, o Porto do Funchal movimenta hoje cerca de 30 mil pessoas, 22 mil das quais são passageiros.

Apesar da previsão de mau tempo, o Governo Regional da Madeira decidiu manter a realização do espetáculo de fogo-de-artifício à meia-noite, depois de ter ponderado antecipá-lo para as 20:00 de hoje.

O executivo madeirense (PSD/CDS-PP) justificou a decisão com o facto de o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) ter ajustado o aviso laranja para as 03:00 de quinta-feira, sendo que inicialmente estaria em vigor a partir das 00:00 do primeiro dia do ano.

O tradicional espetáculo pirotécnico, um dos maiores cartazes da Madeira, decorre no Funchal e terá a duração de oito minutos, com o lançamento de 22 toneladas de material pirotécnico, num total de 97 mil disparos.

O IPMA colocou a costa sul da Madeira sob aviso amarelo para chuva entre as 18:00 de hoje e as 03:00 de quinta-feira, passando depois todo o arquipélago para aviso laranja até às 09:00, devido à passagem da depressão Francis.

O aviso laranja é emitido sempre que existe situação meteorológica de risco moderado a elevado, e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.