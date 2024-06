Porto quer municípios ressarcidos por perda de receitas no programa de habitação

"Reconheço que este programa pode desempenhar um papel crucial no combate ao grave problema da escassez de habitação", considera o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, na carta endereçada ao ministro das Infraestruturas e da Habitação a que a Lusa teve hoje acesso.

Na missiva, datada de 21 de maio, Rui Moreira diz acreditar que "mediante a implementação de medidas adequadas" e ouvidas as partes envolvidas, será possível "enfrentar eficazmente" o problema da habitação.

Destacando que os municípios desempenham "um papel fundamental" na implementação das políticas públicas de habitação e dando como exemplo alguns programas criados na cidade, o autarca independente diz estar disponível para trabalhar com o Governo na definição e implementação do "Construir Portugal: Nova Estratégia para a Habitação".

A par das considerações de Rui Moreira, a missiva integra uma série de comentários e propostas do município do Porto, o único que se desvinculou da Associação Nacional dos Municípios Portugueses (ANMP).

"Deverão os municípios ser efetivamente envolvidos no desenho e estabelecimento das medidas concretas", lê-se.

O município diz também que medidas que implicam a descentralização das políticas públicas e incentivos a privados que comprometem as receitas municipais "deverão ser integralmente ressarcidas pelo Estado".

Em causa estão medidas como a isenção de IMT e Imposto de Selo para jovens, que "devem contemplar o ressarcimento integral pelo Estado, sob pena da oneração dos orçamentos municipais prejudicar todas as outras atividades acometidas aos municípios, em prejuízo das populações".

A autarquia defende também a revogação de "medidas relacionadas com as limitações de rendas nos novos contratos" e a análise dos contratos anteriores a 1990, para que sejam atualizadas as rendas, mas garantida a proteção das "franjas mais desprotegidas da população" pelo Estado.

Relativamente aos imóveis públicos devolutos ou subutilizados, o município considera "uma medida interessante", mas diz carecer "de densificação, nomeadamente, na explicação do mecanismo semiautomático referido".

Defendendo que "devem ser implementadas todas as medidas que acelerem a execução" do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), como o desbloqueio de 25.000 casas, a câmara afirma, no entanto, que o investimento do Estado deve ser consistente no tempo e não se limitar "ao arco temporal e à dotação" do PRR, devendo o Governo assegurar dotação orçamental para o programa 1.º Direito.

Quanto ao aperfeiçoamento do `simplex` urbanístico, a autarquia considera que as medidas "não devem onerar excessivamente a segurança das operações, trocando segurança jurídica por rapidez, por exemplo, sob pena do excessivo aumento de risco implicar um aumento do custo dos projetos e da construção".

"A lei recentemente aprovada enferma de algumas inconsistências, defeitos e problemas que importa corrigir rapidamente", observa ainda, dizendo esperar que os municípios sejam ouvidos no processo de revisão.

O município saúda a disponibilização de imóveis públicos para habitação a preços acessíveis, as linhas de crédito para a promoção do `build to rent`, a revogação do arrendamento forçado e a revogação da medida de garantia e substituição do Estado como arrendatário.

Já quanto ao Alojamento Local, o município congratula o "enfoque dado à descentralização e autonomia dos municípios na definição das suas políticas territoriais e de economia local".

Na carta, a autarquia propõe ainda melhorias às medidas do programa Mais Habitação que permanecem no novo programa, como a inclusão das empresas municipais responsáveis pela promoção de habitação na isenção do IRS e IRC das mais-valias da venda de imóveis.