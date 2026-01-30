Portugal 2030 com 14,7% de execução até ao final de 2025

Segundo o último boletim mensal do programa, "os pagamentos aos beneficiários excedem os 3.600 milhões de euros (incluindo adiantamentos), com 32,2% do fundo aprovado já pago".

A taxa de execução atingiu 14,7% e a de aprovação 49,8%.

Por sua vez, a taxa de realização está nos 29,6% e a de pagamentos em 32,2%.

Ainda no que se refere à taxa de execução, destacam-se os programas Pessoas 2030 (30,4%), de Assistência Técnica (26,2%) e Mar 2030 (18,9%).

Seguem-se os programas Lisboa 2030 (14,7%), Açores 2030 (14,5%), Sustentável 2030 (12,7%), Madeira 2030 (10,7%) e Centro 2030 (também com 10,7%).

Com menos de 10% de execução aparecem os programas Norte 2030 (8,7%), Alentejo 2030 (8,1%), Algarve 2030 (7,6%) e Compete 2030 (4,1%).

Com os maiores níveis de execução destacam-se áreas como qualificação inicial no apoio a cursos profissionais, formação superior e avançada, redes de transporte de passageiros, investimento empresarial, intervenções urbanas, apoios ao emprego, requalificação de adultos, igualdade de acesso a serviços de educação, investimentos nas infraestruturas, aquicultura e eficiência energética.

Dos 22.995 milhões de euros de dotação, 15.602 milhões de euros foram colocados a concurso.

No total, foram lançados 1.262 avisos, sendo que 232 dos quais estão abertos.