Portugal 2030 ultrapassa 20% de execução até julho

"O Portugal 2030 já ultrapassou os 4,7 mil milhões de euros de fundo executado, correspondentes a 20,8% do programado", lê-se no documento.

Por sua vez, as aprovações ultrapassaram os 13.600 milhões de euros, o equivalente a 59,2% da dotação programada.

Já os pagamentos aos beneficiários superaram os 5.100 milhões de euros, incluindo os adiantamentos, o que corresponde a 37,6% do fundo aprovado.

Entre os programas com maior execução estão o Pessoas 2030 (41,1%), Assistência Técnica (31,3%) e Mar 2030 (27%).

Seguem-se os programas Lisboa 2030 (20,6%), Sustentável 2030 (19,6%), Açores 2030 (18,2%), Centro 2030 (15%), Madeira 2030 (14,8%), Norte 2030 (12,8%), Algarve 2030 (12,6%), Alentejo 2030 (11,7%) e Compete 2030 (7,4%).

Dos 22.995 milhões de euros de dotação, 83% foram colocados a concurso.

Destes, 51% pertencem ao FEDER - Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e 30% ao Fundo Social Europeu+.

Destacam-se os programas Mar 2030, Sustentável 2030, Lisboa 2030 e Norte 2030, que colocaram a concurso mais de 90% dos seus valores programados.

No total, o programa lançou 1.467 avisos, sendo que 210 encontram-se abertos.