Portugal com inflação acima da média da Zona Euro

A inflação na Zona Euro acelerou na reta final do ano. Ficou em 2,4 por cento em dezembro. Mas a média de todo o ano de 2024, ficou em linha com a meta do BCE. A taxa foi confirmada pelo Eurostat, o gabinete de estatísticas de Bruxelas.

Comparando a inflação de dezembro, com o mês anterior, houve um aumento de duas décimas.



Portugal registou uma inflação de 3,1% em dezembro, acima da média da Zona Euro.



Entre os países da moeda única, as taxas mais altas foram registadas na Croácia, Bélgica e Estónia. As mais baixas na Irlanda, Itália e Luxemburgo.