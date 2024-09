Portugal e Brasil assinam protocolo de reforço agroalimentar e fomento de exportações

"No fundo, é um protocolo para reforçarmos a cooperação e permitirmos que os serviços de Portugal e do Brasil possam fazer um trabalho de desburocratização e remoção de barreiras que não fazem sentido", disse à Lusa o ministro da Agricultura e Pescas, José Manuel Fernandes, que se encontra no estado brasileiro do Mato Grosso, a participar na reunião ministerial deste setor do G20, grupo que reúne as 20 maiores economias mundiais. Portugal participa este ano a convite do Brasil.

"É um reforço da parceria histórica, em termos de segurança e qualidade alimentar", afirmou.

O acordo foi assinado entre José Manuel Fernandes e o homólogo brasileiro, Carlos Fávaro, na região onde se situa a maior produção de grãos e a maior produção bovina do Brasil.

"Um dos objetivos é colocarmos os nossos técnicos, de um lado e do outro, a conversar, para diminuirmos burocracias", sublinhou o ministro português, defendo que indústrias portugueses como vinhos, queijos, azeite e fruta podem vir a ganhar com este protocolo em termos de exportações para o gigante sul-americano.

De acordo com o protocolo assinado, os dois países terão como missão promover "a colaboração das associações empresariais e empresas do setor, a organização de missões de peritos e técnicos para visitas e ações de formação em Portugal e no Brasil, incluindo a possibilidade da realização de estágios em laboratórios públicos ou privados".

Vão ainda incentivar intercâmbios entre cientistas e académicos e também a promoção de ações de formação e seminários, comprometendo-se a "fortalecer a cooperação técnico-científica em segurança alimentar, modernização agrícola e pecuária, preservação ambiental, inovação agroalimentar e parcerias empresariais, visando o desenvolvimento sustentável e económico mútuo".