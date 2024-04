Portugal é o 4.º país da UE com força laboral mais envelhecida

No retrato que a Pordata preparou para o 1.º de Maio (Dia do Trabalhador), verifica-se que o trabalhador médio português envelheceu face há 20 anos.

Em 2023, um terço dos trabalhadores tinha entre 44 e 64 anos, mas em 2023 praticamente metade estão nessa faixa etária.

Paralelamente, os jovens trabalhadores até aos 24 anos diminuíram mais de 40%, enquanto o escalão etário dos trabalhadores que mais aumentou foi o que se situa entre os 55 e os 64 anos, registando uma subida de 66%.

Os dados compilados pela Pordata revelam ainda que Portugal é o segundo país da União Europeia (UE) a 27 Estados-membros, a seguir a Espanha, com menos jovens entre os 25 e os 34 anos no total dos trabalhadores, e o quarto país com força laboral mais envelhecida -- já que por cada 100 trabalhadores com menos de 35 anos tem 99 com mais de 54 anos -, apenas ultrapassado pela Bulgária, Letónia e Itália.

Por outro lado, Portugal superou a meta europeia de, até 2030, pelo menos 78% da população entre os 20 e os 64 anos estar empregada, com um valor de 78,2%, fixando-se acima da média da UE (75%).

O país atingiu também a meta de a percentagem de jovens entre os 15 e os 29 anos que não estuda, nem trabalha não ultrapasse 9%. Em 2023, registou uma taxa de 8,9%.

Portugal ainda ocupa a 13.ª posição dos países da UE no que respeita aos acidentes de trabalho, tendo diminuído a sua ocorrência para metade em 10 anos e situando-se nos dois acidentes de trabalho por 100 mil empregados.