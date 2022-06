Portugal é o quarto país da UE com maior aumento de emissões de gases com efeito de estufa desde 1990

No caso português, são mais 13 por cento, quando a média dos 27 conseguiu reduzir 24 por cento.



Os dados são relativos a 2020 e foram revelados pela Pordata, hoje que é Dia Mundial do Ambiente.



Mostram também que cada português produz, em média, quase um quilo e meio de lixo.



Feitas as contas, são mais de 510 quilos por ano, o que coloca o país no sexto lugar entre os 27 da da União Europeia.



A conclusão da Pordata não é animadora. Muitas regiões de Portugal registaram um aumento médio da temperatura, que ultrapassa os dois graus celsius, em menos de 20 anos.