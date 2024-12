Portugal está no 7.º lugar na UE com energia proveniente de fontes renováveis

Entre os Estados-membros, a Suécia, com 66,4%, tem a maior percentagem de fontes renováveis no consumo energético final, seguida pela Finlândia (50,8%) e pela Dinamarca (44,9%).

Portugal está no sétimo lugar da tabela, com 35% de energia proveniente de fontes renováveis no consumo final de energia, de acordo com os dados do Eurostat.

No fim da tabela, com as menores quotas de fontes renováveis, estão o Luxemburgo (11,6%), Bélgica (14,7%) e Malta (15,1%).

A UE está a 18 pontos percentuais de atingir o objetivo fixado para 2030 de 42,5% de fontes renováveis, enquanto a meta fixada por Portugal é de 80% até 2026.