Portugal Fashion estreia-se na semana da moda de Copenhaga e leva Ernest W. Baker a Paris

O projeto de divulgação de moda portuguesa Portugal Fashion anunciou hoje que vai estrear-se na semana da moda de Copenhaga, capital dinamarquesa, a 29 de janeiro, com o projeto Portugal Fashion & Arts: Inside the Studios e uma "experiência imersiva" com curadoria da dupla de `designers` portugueses Marques`Almeida.

"Longe do formato tradicional de desfile, a presença em Copenhaga assume-se como uma ativação cultural e criativa, onde processos, materiais, práticas e pensamento são colocados no centro da narrativa. Trata-se de um novo território e de um novo mercado estratégico para o Portugal Fashion, alinhado com os valores de sustentabilidade, inovação e autoralidade que definem a capital dinamarquesa como uma das mais influentes do novo sistema de moda global", lê-se num comunicado de imprensa enviado à comunicação social.

O roteiro do Portugal Fashion dá, todavia, o tiro de partida na semana da moda italiana de Milão, com a apresentação das novas coleções dos `designers` Miguel Vieira e David Catalán, no próximo dia 19.

"Dois desfiles que representam duas gerações e duas linguagens centrais da moda portuguesa. David Catalán e Miguel Vieira apresentam as suas novas coleções em formato `runway`, inserindo a criatividade portuguesa no centro do sistema italiano, onde moda, indústria e mercado se cruzam de forma decisiva", lê-se no comunicado de imprensa enviado hoje à Lusa.

Depois de Milão, o Portugal Fashion segue para Paris (França) entre os dias 22 e 26 de janeiro, cidade onde os Ernest W. Baker apresentam pela primeira vez uma coleção na passerelle de uma das capitais da moda internacional.

No dia 23 de janeiro, Paris torna-se também o "palco de um momento histórico para a moda portuguesa", com os Ernest W. Baker a apresentarem o seu primeiro desfile de sempre, integrado no calendário internacional.

"Marca a transição definitiva da marca para o território do autoral de luxo com visibilidade global. O desfile não é apenas um marco para a marca, mas um sinal claro da maturidade de uma nova geração de criadores portugueses que opera já dentro do sistema internacional", explica o Portugal Fashion.

Em Paris, o Portugal Fashion também vai ter um `showroom` no Marais, para revelar aos "compradores, imprensa e profissionais da indústria uma leitura curada da moda portuguesa contemporânea, desenvolvida em articulação com a ModaLisboa".

O Portugal Fashion Showroom 2026 reúne marcas consolidadas e criadores em fase de afirmação internacional, incluindo Béhen Studio powered by ModaLisboa, David Catalán, Duartehajime powered by ModaLisboa e Susana Bettencourt, juntamente com uma nova geração desenvolvida através das plataformas de talento do Portugal Fashion.

O calendário internacional de janeiro de 2026 "reflete o trabalho de vários anos de construção de uma moda portuguesa mais sólida, mais profissional e mais relevante no contexto europeu", afirma Mónica Neto, diretora do Portugal Fashion.

"Milão e Paris são hoje mercados estratégicos para os criadores portugueses", assegura a responsável. "Copenhaga representa um novo território que o Portugal Fashion começa agora a explorar de forma estruturada, alinhado com valores como sustentabilidade, inovação e cultura criativa".

Todas as propostas do Portugal Fashion vão "muito além da lógica do desfile pontual", "ligam criação, indústria e posicionamento internacional, sempre como foco na moda como negócio, na expansão de mercados e na internacionalização", acrescentou Mónica Neto.

O Portugal Fashion é um projeto da responsabilidade da Associação Nacional de Jovens Empresários, cofinanciado pelo Apoio a Ações Coletivas Internacionalização do Portugal 2030 (SIAC), no âmbito do Compete 2030 -- Programa Inovação e Transição Digital.