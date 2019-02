Portugal paga juro mais baixo de sempre em emissão a dez anos

RTP13 Fev, 2019, 11:41 / atualizado em 13 Fev, 2019, 12:19 | Economia

De acordo com a página da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública na Bloomberg, foram colocados 705 milhões de euros em obrigações do Tesouro com maturidade em 15 de junho de 2029 à taxa de juro de 1,568 por cento, aquém da taxa de 1,908 por cento de 14 de novembro de 2018 e do anterior mínimo de 1,670, de 9 de maio de 2018.



A procura por obrigações do Tesouro a dez anos cifrou-se em 1530 milhões de euros, 2,17 vezes o montante colocado.



Em obrigações com maturidade a 18 de abril de 2034 - cerca de 15 anos - foram colocados 295 milhões de euros à taxa de juro de 2,045 por cento, abaixo do anterior leilão comparável, realizado a 11 de julho (2,257 por cento). A procura atingiu os 675 milhões de euros: 2,29 vezes o montante colocado.



A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública havia anunciado dois leilões de obrigações do Tesouro a dez e a 15 anos, num montante indicativo global de 750 a mil milhões de euros.



c/ Lusa