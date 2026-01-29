Portugal recebeu apoio de 3 mil ME do Banco Europeu de Investimento em 2025

No âmbito dos resultados anuais, hoje divulgados em Bruxelas, o grupo BEI dá conta de que, no que toca ao financiamento por país, Portugal recebeu três mil milhões de euros (1% do PIB) do banco da UE e 30 milhões de euros através do Mecanismo de Recuperação e Resiliência (que financia o PRR) no ano passado.

Quanto ao investimento apoiado pelo BEI em 2025, atingiu 11,8 mil milhões de euros (3,9% do PIB).

Em 2024, Portugal foi um dos 10 principais beneficiários das verbas do BEI em termos de PIB, com o financiamento a totalizar 2,1 mil milhões de euros, num montante equivalente a 1,7% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional.

Desde 1976 que o BEI fornece financiamento e conhecimentos especializados para investimento sólidos e sustentáveis em Portugal, num total de 525 projetos já apoiados e 61,07 mil milhões de euros mobilizados ao longo deste tempo, segundo dados disponibilizados no `site` da instituição.

O grupo BEI é composto pelo Banco Europeu de Investimento e pelo Fundo Europeu de Investimento.

A instituição financeira da UE anunciou hoje ter realizado um investimento recorde 100 mil milhões de euros em 2025 para apoiar a competitividade económica e a segurança europeias.

O BEI é a instituição financeira da UE, detido pelos Estados-membros, disponibilizando verbas (empréstimos em condições favoráveis) para responder aos desafios económicos, sociais e geopolíticos da Europa.

Nos últimos anos, o BEI reforçou o seu envolvimento no domínio da segurança e defesa, refletindo a mudança do contexto geopolítico europeu e global.