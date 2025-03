Portugal vai albergar centro europeu de formação de pilotos KC-390 e adquirir segundo simulador

"Quero anunciar publicamente que Portugal vai passar a constituir-se como centro europeu de formação e qualificação de tripulantes da aeronave KC-390", disse Nuno Melo, indicando a aquisição de um segundo simulador de voo para a Força Aérea para a Base Aérea n.º11, distrito de Beja.

Nuno Melo, que voou até Beja numa aeronave C-295M da Força Aérea, acompanhado do chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA), general Nunes da Fonseca, salientou que esta não é uma "aquisição irrelevante", tendo em conta que cada formação tem um custo que pode rondar "600, 700 mil euros por piloto", o que pode gerar poupança e lucro para Portugal.

"Passaremos a formar tripulações destas aeronaves, que já estão equipar as forças aéreas de muitos países, para que se possa também então trazer esse retorno para a nossa indústria da Defesa e para a Força Aérea", realçou.

Em janeiro, a Força Aérea recebeu os últimos componentes do simulador da aeronave KC-390, uma "autêntica réplica" do cockpit deste avião, e que foi hoje utilizado pela primeira vez pelo ministro Nuno Melo, o CEMGFA e o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, general Cartaxo Alves, nas instalações da Esquadra 506 -- "Rinocerontes", onde futuros pilotos vão aprender a pilotar este avião.

Um simulador custa aproximadamente o mesmo valor de uma aeronave, mas a poupança com a utilização deste "cockpit" é significativa: não é necessário utilizar combustível em voos de treino, nem fazer manutenção.