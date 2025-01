Portugal vai ser capaz de evitar o défice, acredita antigo governador do Banco de Portugal

As previsões do Banco de Portugal divulgadas em dezembro apontam para um possível regresso das contas públicas ao vermelho em 2026, mas Carlos Costa faz uma leitura diferente. O antigo governador sublinha que Portugal tem de concretizar a necessária reforma da Administração Pública o quanto antes para, assim, fugir a um cenário de défice.

Em declarações à Antena 1, no dia em que Mario Draghi participa no Conselho de Estado enquanto convidado, Carlos Costa enumera as prioridades que devem estar na base da estratégia para melhorar a competitividade da economia portuguesa.da Antena 1, no dia em que o antigo presidente do Banco Central Europeu e ex-primeiro-ministro de Itália, Mario Draghi, está em Portugal para participar num Conselho de Estado dedicado ao futuro da competitividade europeia.