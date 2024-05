No sábado, um navio vindo da Rússia, atracou no porto de Sines e fez uma descarga de gás natural liquefeito. A informação é avançada pelo jornal Expresso, que consultou os dados da REN, a rede Energética Nacional e os da Administração do porto de Sines.

Após a descarga, o navio deixou o porto de Sines na manhã de domingo. Foi em outubro do ano passado, a última vez que Portugal recebeu gás russo.



A compra de gás acabou por ficar fora dos vários pacotes de sanções à Rússia que os países europeus aprovaram. No entanto, as importações foram reduzidas em cerca de dois terços.