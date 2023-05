Portuguesa Powerdot aposta em França e vai investir 140 ME até 2025

"Vamos investir 140 milhões de euros no mercado francês para acelerar o crescimento e melhorar a infraestrutura [de carregamento] de veículos elétricos neste país", disse à agência Lusa o presidente executivo da Powerdot, Luís Santiago Pinto.

Nesta altura, a empresa tem "1.200 postos de carregamento operacionais" em França e possui "2.500 instalados" em toda a Europa, disse o gestor, lembrando que os objetivos da Powerdot são "muito ambiciosos", pois pretende instalar mais de "8.000 pontos de carregamento até 2025"no país.

Fundada em 2018, a Powerdot surge com o objetivo de instalar carregadores de veículos elétricos em locais onde "as pessoas passam mais tempo", evitando desvios nos trajetos dos utilizadores no seu dia a dia e explorando o conceito de `destination charging`, que associa o carregamento de veículos aos hábitos diários das pessoas.

Para o CEO e um dos fundadores a Powerdot, a França é "um dos pilares da expansão internacional", o "maior mercado atualmente" para a empresa, sendo que esta "está comprometida em continuar a investir" no país, pois é esse o "caminho" traçado.

"Nós começámos em Portugal em 2018, o nosso processo de internacionalização iniciou-se em 2020 e neste momento a França já ultrapassou a dimensão de Portugal em número de pontos de carregamento instalados", sendo várias as razões pelas quais este país "é para nós um mercado muito interessante", disse o gestor.

E prosseguiu: "Em primeiro lugar, porque a procura de carros elétricos tem vindo a crescer muito, se calhar um pouco mais atrasada do que noutros países da União Europeia (UE), como a Alemanha ou a Holanda, mas neste momento sentimos que na França há um enorme crescimento e acompanhamento da procura por parte das pessoas a querem comprar carros elétricos e isso é verificado pelos números oficiais".

Em segundo lugar, "nós sentimos que em França existe um enorme interesse privado na instalação de carregadores em parques de estacionamento de acesso público. Sentimos que os proprietários das localizações têm interesse e vêm a sustentabilidade como um dos seus objetivos e que uma solução de carregamento no seu parque de estacionamento se enquadra na estratégia que os proprietários têm para os seus espaços", disse.

Por último, "o Governo francês tem dado incentivos e desenvolvido a legislação para fazer com que a adoção desta forma de mobilidade mais sustentável tenha crescido ao longo do tempo", daí que a combinação destes três fatores com a dimensão do mercado faça da França um "país muito atrativo" para a operação da Powerdot.

Por tudo isto, Luís Santiago Pinto vê com "muito agrado" a participação da Powerdot no Choose France Summit, evento criado há cinco anos pelo Presidente francês, Emmanuel Macron, que servirá para "apresentar e explicar" às grandes empresas internacionais o que tem sido feito para promover a atratividade económica no território francês.

Este ano, a Powerdot é uma das duas únicas empresas portuguesas convidadas para participarem neste evento, em conjunto com empresas de outros países.

Trata-se de um "passo muito importante" e acima de tudo é o "grande reconhecimento" por parte do Governo francês, pelo "forte investimento" e "desenvolvimento do negócio" que a empresa está a fazer, considerou o gestor.

No mercado francês, a Powerdot está a investir no longo prazo, pelo que o objetivo é fornecer os atuais e futuros utilizadores de veículos elétricos nas próximas décadas.

Questionado pela Lusa sobre a política de incentivos, Luís Santiago Pinto considerou-a "essencial" nesta fase desta tecnologia e disse que a França "criou bem" os seus incentivos, para os utilizadores, empresas e para os parques de estacionamento instalarem carregadores, pelo que os resultados "estão à vista".

A Powerdot tem um escritório em Paris e emprega 49 trabalhadores que ajudaram a transformar o modelo de negócio originado em Portugal adaptando-o à realidade francesa.

O investimento que a empresa fará até 2025 vai criar mais 66 postos de trabalho diretos e mais de 150 postos de trabalho indiretos no mercado francês.