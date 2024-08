Portuguesa Salsa Jeans reforça presença no Médio Oriente com entrada na Jordânia

Em comunicado, a Salsa - que integra a Zeitreel, unidade de negócio do grupo Sonae para a moda - refere que a expansão para a Jordânia "foi realizada através de uma parceria de `franchising` com o Azadea Group, que "tem uma posição de liderança no retalho de moda na região e representa mais de 50 marcas mundiais no Médio Oriente".

A parceria de `franchising` com o Azadea Group contempla já 12 lojas nos Emirados Árabes Unidos, Bahrain, Qatar, Kuwait, Arábia Saudita e Líbano.

Fonte oficial da marca portuguesa disse à agência Lusa que, sendo esta a sua primeira loja na Jordânia, "ainda não existe um plano de expansão definido para este mercado".

Questionada sobre os planos de crescimento internacional da marca noutros países, a mesma fonte avançou que, "no âmbito da sua estratégia de internacionalização, a Salsa vai continuar a expandir a sua presença nos mercados onde já está presente, estando previstas novas aberturas na Europa, bem como a entrada num novo país na região do Cáucaso e Médio Oriente".

No comunicado divulgado hoje, a Salsa detalha que a loja da Jordânia está localizada em Amã, no Taj Lifestyle Center, apresentado como "o principal centro comercial `premium` da cidade".

Com uma área de 120 metros quadrados (m2), o espaço comercializa roupa de homem e mulher, desenvolvida em Portugal, assim como calçado e acessórios, tendo o conceito de loja sido "pensado para proporcionar um ambiente descontraído e uma experiência de compra confortável e agradável".

A entrada na Jordânia integra-se na estratégia de expansão internacional da marca de jeans e vestuário em denim, que está, atualmente, presente, com mais de 190 espaços, em mais de 40 países através de lojas próprias, `franchising` e multimarca e do canal `online`.

"A nossa ambição é continuar a expandir a nossa atividade nos mercados onde já estamos presentes, mas também em novos mercados, levando os nossos produtos a cada vez mais pessoas", afirma o presidente executivo (CEO) da Salsa Jeans, Hugo Martins, citado no comunicado.