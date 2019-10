Portugueses estão a poupar cada vez menos

"A poupança dos particulares, isto é, das famílias e das instituições sem fins lucrativos ao serviço das famílias em Portugal, em percentagem do rendimento disponível é hojeO valor provisório para a taxa de poupança em

Já face à taxa de poupança de 21,2%, registada em 1978, a taxa atual corresponde a menos de um terço do nível verificado há 41 anos.Também a poupança dos particulares em percentagem do Produto Interno Bruto (PIB) se situou, em 2018, num "valor muito inferior ao observado nos anos 70, em que chegou aos 24% em 1972 - o valor mais elevado desde 1960", diz a Pordata.

Portugal em relação à Europa

sobre a poupança das famílias em percentagem do PIB, tendo em consideração dados de 2017."A poupança das famílias em Portugal em percentagem do PIB (3,4% em 2017) é muito inferior à de países como a Alemanha, Suécia, França e Luxemburgo, onde esse valor varia entre os 8,6% e os 10,8%", refere a Pordata.Ainda de acordo com a Pordata, em 2017A Fundação adianta que para este indicador (capacidade para assegurar o pagamento de despesas inesperadas) é considerada uma despesa próxima do valor mensal do limiar de pobreza e o pagamento sem recurso a empréstimo.





