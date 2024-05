PR feliz por decisão apoiada pelos dois maiores partidos espera que se concretize

Em declarações aos jornalistas, no Liceu Francês, em Lisboa, onde hoje deu uma aula sobre o 25 de Abril, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que ficou "feliz pela decisão, pelo anúncio da decisão" e realçou que tem "o acordo dos dois maiores partidos portugueses", PSD e PS.

"Isso é tão raro, tão raro, tão raro que eu devo registar. E espero que se confirme. Que se confirmem as obras no aeroporto que existe e que se confirme o arranque de um futuro aeroporto -- fala-se em dez anos -- para eu ainda poder ver e utilizar o futuro aeroporto, como cidadão", acrescentou.

O chefe de Estado referiu que governos do PSD e do PS "tiveram em momentos diferentes soluções diferentes no exercício das suas funções" e considerou que "é promissor" haver agora um entendimento em torno de uma solução aeroportuária para a região de Lisbao, recomendada por uma comissão técnica independente.

"E, portanto, todos esperamos que se possa concretizar, quer no que existe de imediato no Aeroporto Humberto Delgado, quer sobretudo no arranque do processo para um aeroporto que tem um horizonte prometido de dez anos", reiterou.