O presidente da República acaba de promulgar o diploma do governo que alarga o acesso ao programa Porta 65 Jovem.

As alterações foram aprovadas em conselho de ministros há duas semanas e entram em vigor em setembro. No próximo período de candidaturas, o programa público de apoio ao arrendamento deixa de ter uma renda máxima como limite de exclusão.



Outra alteração é que já não vai ser preciso anexar primeiro um contrato de arrendamento para saber qual o valor do apoio.