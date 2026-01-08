Mundo
Prata mais forte que o ouro: preço do metal branco tem vindo a subir de recorde em recorde
Os preços da prata subiram ainda mais rapidamente do que os do ouro, mais de 150% em 2025, impulsionados por uma forte procura de investimento, pelo facto de constar da lista de metais críticos dos EUA e por uma onda de aquisições.
O ouro, porto seguro por excelência. O preço foi apoiado pelas compras dos bancos centrais, pela flexibilização da política monetária da Reserva Federal dos EUA, mas também pela fraqueza do dólar. A procura de ativos de refúgio, alimentada por tensões geopolíticas e fricções comerciais, também contribuiu para a subida dos preços.
Mas ainda mais espetacular do que o ouro é a prata, que tem vindo a subir de recorde em recorde no último ano, ultrapassando níveis que até há pouco tempo pareciam inimagináveis. O metal branco está a aproximar-se dos 75 dólares por onça (31,1 gramas).
Prata joga em dois tabuleiros, ao contrário do ouro
A prata joga em dois tabuleiros. Tal como o ouro, protege contra a incerteza, mas, ao contrário do ouro, é maciçamente consumida pela indústria. Atualmente, quase 60% da procura global de prata é industrial, impulsionada pela energia fotovoltaica, eletrificação, eletrónica, veículos elétricos e chips para inteligência artificial.
De acordo com o Silver Institute, a procura industrial deverá atingir níveis recorde este ano, graças, nomeadamente, ao desenvolvimento maciço da energia solar. Um painel fotovoltaico utiliza, em média, entre 10 e 20 gramas de prata.Procura crescente, mas oferta no mercado não acompanha o ritmo
É simples: o mercado mundial da prata está em défice há cinco anos consecutivos, com mais prata a ser consumida do que produzida. E este défice não é conjuntural: são necessários dez a quinze anos para abrir uma nova mina, num contexto regulamentar e ambiental cada vez mais restritivo.
A produção mineira é de cerca de 26 mil toneladas por ano, um ligeiro aumento, mas ainda insuficiente. Tanto mais que o metal precioso é um recurso especial: 70% da produção mundial provém de minas ditas "secundárias", onde é apenas um subproduto do cobre, do zinco ou do chumbo. A oferta de prata está, portanto, muito dependente da rendibilidade e dos ciclos destes outros metais, o que limita a sua capacidade de se adaptar rapidamente à procura.
Geograficamente, a produção está altamente concentrada. Só o México fornece quase um quarto da prata mundial, à frente da China, do Peru, da Bolívia e do Chile.
Por último, a reciclagem está a progredir, com cerca de cinco mil toneladas por ano, mas não é suficiente para colmatar o fosso entre a oferta e a procura.
Boom do dinheiro ainda não acabou
A prata física atrai não só os investidores oportunistas, mas também aqueles que procuram diversificação. Eis algumas das vantagens são numerosas: é mais acessível do que o ouro, tem potencial de valorização em períodos de tensão, é fácil de revender, está disponível em moedas e lingotes e é igualmente cotada em todo o mundo.
Por isso, tem interesse para os investidores que não estão a substituir o ouro, mas a complementar as suas carteiras.
A prata surgiu então como uma alternativa mais acessível, oferecendo ao mesmo tempo uma exposição a utilizações industriais estratégicas. É precisamente esta diferença que a distingue do ouro atual. O ouro continua a ser sobretudo um ativo de reserva e de proteção. A prata, por outro lado, combina uma função patrimonial com um papel central na infraestrutura de descarbonização e digitalização da economia global.
Os analistas estimam que esta tendência geral de subida se mantenha: a onça de ouro poderá atingir os 5000 dólares nos próximos seis a doze meses, enquanto a prata poderá chegar aos 80 dólares.
O metal, até agora tratado como uma mercadoria "vulgar", foi oficialmente elevado à categoria de material estratégico. A China compreendeu isso, como sublinha o jornal belga L'Écho: desde o dia 1 de janeiro, Pequim, que é um dos maiores produtores mundiais de prata e possui também uma das maiores reservas, restringiu as suas exportações de prata.
Diane Burghelle-Vernet / 8 janeiro 2026 09:45 GMT
Edição e Tradução / Joana Bénard da Costa - RTP
