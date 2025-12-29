Prata volta a bater recorde para 71,35 euros a onça

Pelas 00:00 de segunda-feira, a onça deste metal precioso chegou aos 84,007 dólares, superando o máximo histórico anterior, quando ultrapassou os 79 dólares/onça.

Entretanto, os preços baixaram e pelas 06:15 horas já caíra 1,97%, para 77,76 dólares a onça. O preço da onça de prata acumula uma subida total, só este ano, de mais de 168%.

O ouro, por sua vez, não conseguiu superar o seu máximo histórico 4.549,92 dólares/onça (3.864,21 euros/onça), atingido igualmente na sexta-feira, ficando nos 4.549,64 dólares/onça, baixando 0,83% pelas 06:15 horas.

Estes metais são considerados valores refúgio, ou seja, ativos seguros a longo prazo, comprados principalmente por bancos centrais ou particulares para garantir posições em períodos de incerteza geopolítica.

O risco geopolítico, face aos diversos conflitos armados, além da mais recente tensão entre Estados Unidos da América e Venezuela, contribuem para estas altas dos metais preciosos.

Os investidores estão ainda preocupados com a dívida pública dos grandes países e com uma eventual bolha no setor da inteligência artificial.

Todas essas incertezas fazem subir o preço do ouro e da prata, mas também de outros metais, como a platina, e muitos peritos económico-financeiros consideram sensato diversificar as carteiras de investimento.