Prata volta a bater recorde para 71,35 euros a onça
O preço da prata comerciável voltou hoje a bater o seu recorde, atingindo os 84 dólares (71,35 euros) por onça (28,3 gramas), segundo a agência económica Bloomberg, depois de já ter quebrado a barreira dos 75 dólares/onça na sexta-feira.
Pelas 00:00 de segunda-feira, a onça deste metal precioso chegou aos 84,007 dólares, superando o máximo histórico anterior, quando ultrapassou os 79 dólares/onça.
Entretanto, os preços baixaram e pelas 06:15 horas já caíra 1,97%, para 77,76 dólares a onça. O preço da onça de prata acumula uma subida total, só este ano, de mais de 168%.
O ouro, por sua vez, não conseguiu superar o seu máximo histórico 4.549,92 dólares/onça (3.864,21 euros/onça), atingido igualmente na sexta-feira, ficando nos 4.549,64 dólares/onça, baixando 0,83% pelas 06:15 horas.
Estes metais são considerados valores refúgio, ou seja, ativos seguros a longo prazo, comprados principalmente por bancos centrais ou particulares para garantir posições em períodos de incerteza geopolítica.
O risco geopolítico, face aos diversos conflitos armados, além da mais recente tensão entre Estados Unidos da América e Venezuela, contribuem para estas altas dos metais preciosos.
Os investidores estão ainda preocupados com a dívida pública dos grandes países e com uma eventual bolha no setor da inteligência artificial.
Todas essas incertezas fazem subir o preço do ouro e da prata, mas também de outros metais, como a platina, e muitos peritos económico-financeiros consideram sensato diversificar as carteiras de investimento.