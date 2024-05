Prazo médio de pagamento a fornecedores do Estado cai para 42 dias em 2023

"Em 2023, o prazo médio de pagamento a fornecedores (PMP) para a totalidade das entidades públicas foi de 42 dias, o que resulta numa melhoria de seis dias quando comparado com o final do ano anterior", refere a Conta Geral do Estado de 2023, publicada hoje pela Direção Geral do Orçamento (DGO) e entregue na quarta-feira no parlamento e ao Tribunal de Contas.

O documento indica que a Administração Central apresentou uma diminuição do prazo médio de pagamento a fornecedores de 28 para 24 dias, mantendo-se inferior a 30 dias desde 2013.

Já as unidades de saúde e as entidades do setor empresarial do Estado registaram um prazo médio de pagamento a fornecedores de 96 dias e 71 dias, respetivamente, uma diminuição de 12 e 30 dias, respetivamente, face ao ano anterior.

Em sentido inverso, a Administração Regional registou um aumento de 22 dias do prazo médio de pagamento a fornecedores.

Segundo a CGE, os resultados obtidos no final de 2023 para a Administração Central demonstram que os objetivos foram superados em 77,8% dos casos, tendo 52 entidades apresentado um prazo médio igual ou superior a 60 dias.

Em 2023, os pagamentos em atraso das entidades públicas situaram-se em 453 milhões de euros, registando-se um aumento de 225 milhões de euros face a 2022.

A CGE detalha que "este aumento foi transversal a todos os subsetores, nomeadamente na área da saúde (122 milhões de euros), na Administração Regional (64 milhões de euros) e na Administração Central, excluindo o subsetor da saúde (29 milhões de euros)".