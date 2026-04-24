Economia
Guerra no Médio Oriente
Preço da gasolina sobe 2,5 cêntimos e do gasóleo desce 4 cêntimos na próxima semana
Na próxima semana, previsivelmente, o preço do gasóleo vai descer e o da gasolina vai aumentar. A previsão é da ANAREC, a Associação de Revendedores de Combustíveis.
A próxima segunda-feira traz novos preços nos combustíveis. O preço do gasolina deve subir 2,5 cêntimos por litro. Já o gasóleo deve descer quatro cêntimos.Postos de combustíveis junto à fronteira em risco de fechar
João Durão, presidente da Associação Nacional de revendedores de Combustíveis (ANAREC) afirmou à RTP que os postos de combustível junto à fronteira com Espanha “estão com dificuldades” e muitos deles “poderão não chegar a maio ou junho”.
O responsável da ANAREC recordou que Espanha faz preços mais competitivos, o que se “deve à carga fiscal”.
“Na refinaria os preços são muito parecidos” mas, “a diferença em termos de impostos é realmente muito grande, o que provoca margens na ordem dos 40 a 50 cêntimos mais barato do lado de Espanha”.
Em relação às garrafas de gás, que custam cerca de 30 euros, João Durão recordou que “10 euros são impostos” e que já tinha alertado para a situação na Assembleia da República.
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