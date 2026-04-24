Preço da gasolina sobe 2,5 cêntimos e do gasóleo desce 4 cêntimos na próxima semana

A próxima segunda-feira traz novos preços nos combustíveis. O preço do gasolina deve subir 2,5 cêntimos por litro. Já o gasóleo deve descer quatro cêntimos.

Postos de combustíveis junto à fronteira em risco de fechar

João Durão, presidente da Associação Nacional de revendedores de Combustíveis (ANAREC) afirmou à RTP que os postos de combustível junto à fronteira com Espanha “estão com dificuldades” e muitos deles “poderão não chegar a maio ou junho”.O responsável da ANAREC recordou que, o que se “deve à carga fiscal”.“Na refinaria os preços são muito parecidos” mas, “a diferença em termos de impostos é realmente muito grande,”.Em relação às garrafas de gás, que custam cerca de 30 euros, João Durão recordou que “10 euros são impostos” e que já tinha alertado para a situação na Assembleia da República.