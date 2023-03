Preço das casas desceu em fevereiro

Mas se a comparação for feita com fevereiro do ano passado, há um aumento de 164 euros no valor das casas por metro quadrado.



O Instituto Nacional de Estatística revelou ainda que o número de avaliações bancárias diminuiu pelo nono mês consecutivo, um sinal de arrefecimento da procura por imobiliário em Portugal numa altura em que as taxas de juro continuam a subir, encarecendo os empréstimos para a habitação.