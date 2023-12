Foto: Alessandro Garofalo - Reuters

O preço do azeite continua muito elevado. Um litro de azeite pode custar cerca de 10 euros. No último ano foi sempre a subir. A confederação dos agricultores de Portugal já veio dizer que o preço está a fazer diminuir o consumo. No Alentejo, há já pouco azeite e claro o preço vai continuar a subir.