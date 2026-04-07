Preço do Brent sobe 0,17% e ultrapassa 109 dólares

Às 17:30, o preço Brent, o petróleo de referência na Europa, subia 0,17% para 109,19 dólares, depois de ter passado o dia a negociar em baixa.

A tendência da sessão foi invertida após o ataque às instalações petroquímicas de South Pars, Sudoeste do Irão, onde estão as maiores reservas de gás natural do mundo.

Desde o início no conflito, o petróleo Brent subiu 50%. Só em março, o aumento foi de 63%.

Por sua vez, o barril de West Texas Intermediate (WTI), uma referência nos EUA, subia hoje 0,08% para 111,60 dólares (aproximadamente 96,83 euros).

O Presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou hoje que os negociadores iranianos apresentaram uma proposta significativa, apesar de "insuficiente", para pôr fim ao conflito no Irão.

O Irão enviou uma proposta aos Estados Unidos, na qual rejeita um cessar-fogo temporário e exige um fim permanente para o conflito, informou hoje a agência de notícias estatal iraniana IRNA.

A proposta, transmitida pelo Paquistão, consiste em 10 pontos, incluindo o fim das hostilidades na região, um protocolo para a passagem segura pelo Estreito de Ormuz e o levantamento das sanções contra Teerão, segundo a agência oficial iraniana, referindo que obteve uma cópia do documento.

De acordo com a proposta, as autoridades iranianas sublinham "a necessidade de um fim permanente para a guerra" que tenha em conta as necessidades da República Islâmica.