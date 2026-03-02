Economia
Guerra no Médio Oriente
Preço do gás europeu dispara
O preço do gás europeu disparou após a companhia energética pública do Catar, QatarEnergy, ter anunciado a interrupção da produção de GNL, na sequência de um ataque de drones iranianos.
Pelas 12h30 em Lisboa, o contrato futuro do TTF holandês, referência europeia, mostrava um acréscimo superior a 39 por cento, atingindo os 44,605 euros. Istp depois de ter alcançado o nível mais alto desde março de 2025, nos 46,200 euros (+44,56 por cento)."Devido aos ataques militares perpetrados contra as instalações da QatarEnergy localizadas nas zonas industriais de Ras Laffan e Mesaieed, no Catar, a QatarEnergy cessou a produção de gás natural liquefeito (GNL) e de produtos derivados", anunciou a empresa em comunicado.
c/ Lusa
Tópicos