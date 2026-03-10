Preço do gás natural atenua descida para 14% a valer 48,4 euros MWh/hora

Segundo dados da Bloomberg, cerca das 13:00 em Lisboa, o preço do gás natural para entrega a um mês no mercado TTF dos Países Baixos, referência na Europa, descia 14,2%, para 48,4 euros por MWh.

Na abertura da sessão, o preço do gás natural chegou a cair com mais intensidade, designadamente 18,2%, para um mínimo da sessão de 46,17 euros.

Na segunda-feira, o preço do gás natural terminou a sessão a subir 5,7% face a sexta-feira, embora durante o dia tenha chegado a disparar 30% para 69 euros.

O gás acumula uma valorização de cerca de 70% desde que, no passado dia 28 de fevereiro, os Estados Unidos e Israel lançaram um ataque conjunto contra o Irão.

O gás natural, assim como o petróleo, sobe com força devido ao receio de um corte no fornecimento energético como consequência do conflito no Médio Oriente.