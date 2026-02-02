Preço do petróleo cai 3% após Trump dizer que espera acordo com Irão

O preço do crude West Texas Intermediate caiu 3,4% para 62,99 dólares (53.06 euros) por barril, pouco antes das 02:00 (hora de Lisboa), enquanto o petróleo Brent, do mar do Norte, recuou 3,2% para 67,09 dólares (56,51 euros) por barril.

"Espero que cheguemos a um acordo", disse Trump aos jornalistas no domingo, acrescentando, em resposta às declarações do líder supremo iraniano, Ali Khamenei: "Se não houver acordo, veremos se ele tinha ou não razão".

Horas antes, Khamenei avisou que qualquer ataque norte-americano contra o país desencadeará "uma guerra regional" no Médio Oriente.