Preço do petróleo cai após as declarações de Trump sobre o Irão

Por volta das 15:20 (GMT), o preço do petróleo bruto West Texas Intermediate para entrega em fevereiro caiu 4,71%, para 61,14 dólares o barril, após ter chegado a cair brevemente mais de 5%.

O preço do petróleo bruto Brent, do Mar do Norte, referência europeia, para entrega em março, caiu 4,49%, para 59,10 dólares o barril.

Donald Trump, que tinha ameaçado repetidamente intervir no Irão nos últimos dias em resposta à violenta repressão aos protestos, suavizou o tom na quarta-feira durante um evento na Casa Branca.

Questionado pela AFP se a intervenção militar dos EUA estava descartada, o Presidente norte-americano respondeu: "Vamos observar e ver o que acontece".

"Fomos informados por fontes muito importantes do outro lado, e disseram que os assassinatos tinham parado", afirmou.

Estas declarações levaram os mercados a concluir que a intervenção militar dos EUA "estava descartada", explicou Arne Lohmann Rasmussen, analista da Global Risk.

Os preços tinham vindo a subir nos últimos dias devido a receios de que uma escalada militar nessa região sensível ao petróleo pudesse levar a interrupções significativas no fornecimento.