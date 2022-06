Preço dos combustíveis. Marcelo preocupado com duração da guerra

Foto: José Sena Goulão - Lusa

Marcelo Rebelo de Sousa não arrisca dizer se o Governo tem margem para atenuar mais o preço dos combustíveis. O Presidente está preocupado com os efeitos da guerra na Ucrânia e espera que o conflito termine antes do final do ano.