Preço dos combustíveis prossegue escalada imparável

Quem tem de abastecer o carro queixa-se dos elevados preços dos combustíveis e do rombo que provocam na carteira. As empresas do setor rodoviário dizem que vivem dias difíceis, enquanto as petrolíferas e os revendedores revelaram que não conseguem reduzir mais as margens de venda.