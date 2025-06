O conflito entre o Irão e Israel levou ao aumento do preço do petróleo. O gasóleo vai subir 8 cêntimos por litro e a gasolina passa a custar mais 3 cêntimos por litro, já a partir de segunda-feira.

A confirmar-se, será uma das maiores subidas dos últimos meses.



O último pico no preço dos combustíveis foi registado no verão de 2023, de julho a setembro.



O barril de brent, que serve de referência a Portugal, ronda atualmente os 80 dólares. No início de maio estava nos 60 dólares.