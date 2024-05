Preço e abastecimento da alimentação animal pressionados com nova legislação

Em causa está uma legislação, já aprovada e publicada por Bruxelas, que entra em vigor no próximo ano, e que tem a ver com as cadeias livres de desflorestação, afetando produtos como a soja, o cacau, o café, a palma e os bovinos de carne.

"A União Europeia, e bem, está preocupada com a desflorestação e com o combate à desflorestação, o que nos parece é que não é a melhor forma de o fazer. A partir do próximo ano, há um conjunto de legislação que, neste momento, não se conhece bem. Há uma incerteza jurídica muito grande. Os países terão que ser avaliados e [...] há um sistema muito burocrático", explicou o secretário-geral da IACA, Jaime Piçarra, em declarações à Lusa.

No que diz respeito à soja, utilizada na alimentação animal, é preciso demonstrar que os grãos não são provenientes de áreas desflorestadas, mas os Estados-membros não dispõem de técnicos suficientes para fazer todo este controlo.

Cerca de 20 Estados-membros já pediram ao comissário europeu com a pasta da Agricultura, Janusz Wojciechowski, que trave esta legislação.

Por sua vez, Wojciechowski fez chegar uma carta com estas preocupações à comissão do Ambiente, que está encarregue desta legislação.

"A nossa preocupação é que [...] a soja, em vez de ser canalizada pelo mercado europeu, seja por outros mercados, como a China, e depois há falta de soja", avisou a IACA, lembrando que os preços do cacau e do café já estão em máximos e que a nova legislação ainda não entrou em vigor.

A IACA vai juntar o setor hoje na reunião geral da indústria (RGI), um encontro no qual será debatida, entre outros temas, a nova legislação.

Conforme notou a associação, a Europa é deficitária em proteínas e deve procurar outras alternativas, como os insetos, mas enquanto esta não for uma realidade do mercado, é preciso chamar à atenção para o problema.

Jaime Piçarra disse que, no caso específico de Portugal, vai ser impossível atingir uma total independência no que diz respeito à importação de soja de países terceiros. No entanto, notou ser possível fazer uma redução.

"Sendo menos dependentes, somos menos sujeitos à volatilidade dos preços e essa vai continuar nos próximos tempos", vincou.

Portugal fica, anualmente, com cerca de 60% de toda a soja importada para a alimentação animal.

A RGI vai decorrer na Faculdade de Medicina Veterinária, em Lisboa.