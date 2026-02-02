Preço mediano das casas sobe 16,1% para 2.111 euros/m2 no 3.º trimestre
O preço mediano dos 41.117 alojamentos familiares transacionados no terceiro trimestre de 2025 foi de 2.111 euros por metro quadrado, mais 16,1% que no mesmo período de 2024 e 2,2% acima do trimestre anterior, divulgou hoje o INE.
De acordo com as estatísticas de Preços da Habitação ao Nível Local do Instituto Nacional de Estatística (INE), o número de transações de alojamentos familiares em Portugal aumentou 4,0% em relação ao mesmo trimestre de 2024.
O preço mediano da habitação aumentou, em relação ao período homólogo de 2024, nas 26 sub-regiões NUTS III (Entidades Intermunicipais, como as Comunidades Intermunicipais e as Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto), destacando-se Trás-os-Montes com o maior crescimento (34,3%).
Cinco das seis sub-regiões com preços medianos da habitação mais elevados - Grande Lisboa, Algarve, Península de Setúbal, Região Autónoma da Madeira e Área Metropolitana do Porto - apresentaram também os valores mais elevados em ambas as categorias de domicílio fiscal do comprador (território nacional e estrangeiro).
Na Grande Lisboa e na Área Metropolitana do Porto, o preço mediano das transações efetuadas por compradores com domicílio fiscal no estrangeiro superou, respetivamente em 61,7% e 39,8%, o preço das transações por compradores com domicílio fiscal em território nacional.