Preços da energia recuam na zona euro no 2.º semestre de 2023

Na área do euro, os preços da eletricidade tinham aumentado para os 29 euros por 100kWh no segundo semestre de 2022, devido à guerra lançada pela Rússia contra a Ucrânia, e agravaram-se ainda mais (31,2 euros) nos primeiros seis meses de 2023.

O gás natural também sofreu um forte aumento no segundo semestre de 2022 (para 11,3 euros por 100 kWh) e no primeiro de 2022 (13,2 euros), entre os 20 países do euro.

Na União Europeia (UE), entre julho e dezembro de 2023, os preços da eletricidade para consumo doméstico recuaram para os 28,3 euros por 100 kWh, também, incluindo taxas e impostos, mantendo-se ligeiramente abaixo do homólogo (28,4 euros) e recuando face aos 29,3 euros por 100kWh registados no primeiro semestre de 2023.

No que se refere ao gás natural, segundo o serviço estatístico da UE, na média dos 27 Estados-membros, o preço fixou-se nos 11,2 euros por 100 kWh, que se compara com o de 11,3 homólogo e o de 11,8 euros do primeiro semestre de 2023.

Portugal estava, no segundo semestre de 2023, em 16.º lugar da tabela dos preços da eletricidade, com 22,9 euros 100 kWh, e apresentava o terceiro mais alto custo do gás natural: 13,7 euros.

A Alemanha (40,2 euros por kWh) é o país onde os consumidores domésticos mais pagam pela eletricidade, seguida pela Irlanda (37,9 euros) e Bélgica (37,7 euros), enquanto no outro extremo da tabela se encontram a Hungria (11,3 euros), a Bulgária (11,9 euros) e Malta (12,7 euros por 100 kWh).

No que respeita aos preços do gás natural, os mais altos registaram-se, no segundo semestre de 2023, na Suécia (20,7 euros por 100 kWh), Irlanda (16,3 euros) e Países Baixos (15 euros).

Os mais baixos, por seu lado, foram observados na Hungria (3,3 euros por 100 kWh), Croácia (4,7 euros) e Roménia (5,5 euros por 100 kWh de gás natural).