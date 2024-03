Preços da habitação sobem 8,2% e transações caem 18,7% em 2023

"Em 2023, os preços das habitações transacionadas mantiveram uma trajetória de crescimento, tendo-se registado, no entanto, uma desaceleração, com a taxa de variação média anual do IPHab a passar de 12,6%, em 2022, para 8,2%", refere o INE.

Segundo o instituto estatístico, no ano passado assistiu-se a um aumento dos preços quer das habitações já existentes, quer das habitações novas, mas a subida foi "mais pronunciada" nas primeiras (8,7%) face às segundas (6,6%).

Contudo, a diferença no ritmo de crescimento dos preços das duas categorias de alojamentos reduziu-se para menos de metade no último ano, passando de 5,2 pontos percentuais em 2022 para 2,1 pontos percentuais em 2023.